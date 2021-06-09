Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak - Son Dakika

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Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli normalleşme sürecine girilirken, tüm Türkiye atılacak diğer adımları bekliyor.

TOPLANTININ GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK'sında yaptığı açıklamada 21 Haziran tarihini işaret ederek koronavirüste normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğinin sinyalini vermişti. NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla 14 Haziran'da yapılması planlanan Kabine toplantısı yarına alındı. Bugünse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak. Kurulda alınan tavsiye kararları yarın toplanacak olan Kabine'de değerlendirilecek.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILABİLİR

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs ve yeni normalleşme süreci olacak. Masada son veriler, aşılama uygulamaları ve sevkiyatları ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak. Vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün göz önünde bulundurulacağı ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılabileceği ifade ediliyor.

BİLİM KURULU BUGÜN 17.30'DA TOPLANIYOR

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün videokonferans yöntemiyle toplanacak Bilim Kurulu'nda vaka sayıları ve hastanelerdeki durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi ele alınacak. Bilim Kurulu'nda ayrıca normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.