Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı - Son Dakika

Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı

26.04.2021 10:41
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı, System.String[]

Milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında. 14 Nisan'da başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği ya da tam kapanmaya çevrileceği ile ilgili karar bu akşam belli olacak. Kritik toplantıya saatler kala değerlendirmelerde bulunan iki yetkili, okul ve AVM'lerin kapanmasının gündemde olduğunu, bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanların bulunduğunu ancak nihai kararı Erdoğan'ın vereceğini söyledi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenilen seviyelere yaklaşmaktan çok uzak kalırken, yetkililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar ekonomide üretimi etkilemeyecek şekilde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın durmaması üzerine iki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılırken, beklenen sonucun elde edilememesi halinde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceği açıklanmıştı.

Reuters'a bilgi veren iki yetkili, iki haftalık uygulamada vaka sayılarının 60 bin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştüğünü, dün itibariyle 38 bin 553 olduğunu, vefat sayılarının ise 300'ün üzerine çıktığını belirterek, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

10 BİNİN ALTINA İNMESİ GEREKİYORDU

Konuyu değerlendiren bir yetkili, vaka ve vefat sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın oldukça üzerinde olduğunu ve bunun düşürülmesi için tam kapanmanın en makul seçenek olarak gözüktüğünü kaydederek, "60 binin üzerinde vaka sayıları oldu. Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma kabinenin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı" dedi ve şöyle devam etti:

"Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerekiyordu. Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil. Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir. Restoran ve cafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM'ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı."

TAM KAPANMAYI SAVUNAN BAKANLIKLAR VAR

Yetkili, hem vatandaşların korunması hem ekonomide çarkların daha sağlıklı dönmesi için bu adımın gerekli olabileceğini belirterek, "Vaka sayıları dünyada da göze batıyor. Ekonomideki duruma bağlı olarak döviz girişi açısından turizm kritik önemde. Rusya gibi bazı ülkelerden uçuşlar ve bazı iptaller oluyor. Turizm sezonunu tam kaçırmamak için de bu tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerekiyor" dedi.

Tedbirlerin ve uygulamaların gevşemesiyle bir pik yaşandığını belirten aynı yetkili, kararlı bir uygulamayla Mayıs ve Haziran'ın çok daha iyi şartlarda geçebileceğinin altını çizdi.

"Kabinede bu konu gündemde. Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecektir. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacaktır" diyen yetkili, alınan kararların Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

OKUL VE AVM'LER DE KAPANABİLİR

Bir başka yetkili de, vaka sayılarının beklendiği kadar düşmediğini ve inmesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek, aşılamanın sürdüğünü ama yeni tedbirlerin gerekeceğini bildirdi.

Halen Cuma akşam saat 19.00'dan Pazartesi sabah 05.00'e, hafta için akşam 19.00 ile sabah 05.00 arası sokak kısıtlamaları uygulanırken, restoranlar sadece paket servis verebiliyor. Ayrıca toplu taşımalarda yaş sınırlamaları da tedbirler arasında bulunuyor.

"Ekonominin devamı için tam kapanma en iyi seçenek değil. Daha sıkı uygulanmalı tedbirler ya da başka tedbirler de gündem gelmeli. Ama çare olacaksa tam kapanmaya da razı olmamız gerekir. Ama üretim tarafı zarar görmeden yapılmalı bu" diyen aynı yetkili, "Okul ve AVM'lerin kapatılması bulaş riski açısından akla yatkın gözüküyor. Tamamen online devam edebilir eğitim. Cafe ve restoranlarda durum aynı şekilde devam eder. Elbette esnaf açısından ciddi bir sorun" diye konuştu.

Yetkililer, kabine toplantısında ayrıca ABD Başkanı Biden tarafından 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesine yönelik açıklaması da değerlendirilecek. Erdoğan'ın kabine sonrası bu konuda değerlendirme yapması bekleniyor.

Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Corona virüs, Koronavirüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı - Son Dakika


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