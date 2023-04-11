Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi - Son Dakika
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Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi

11.04.2023 14:50
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi

Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.

Kaynak: AA
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