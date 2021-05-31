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Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor - Son Dakika

Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor

31.05.2021 11:49

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına odaklanırken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli ayrıntılar verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini belirten yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının tahmin edildiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini kaydetti.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

"KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI YÖNÜNDE KARAR BEKLENİYOR"

İsmini açıklanmayan yetkili, "Bugünkü Kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000'den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

"HALI SAHA VE SPOR SALONLARININ YENİDEN AÇILMASI PLANLANIYOR"

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

"YAKIN ZAMANDA AÇIK ALANDA MASKESİZ HAYATIN BAŞLAMASI İHTİMALİ VAR"

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.

Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Reuters, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor - Son Dakika


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