Kabinede revizyon beklentisi: AK Parti hükümetlerinde son 16 yılda kimler geldi, kimler geçti?
7 dakika önce
2002'de siyaset sahnesine girmesinden kısa bir süre sonra iktidara gelerek kurduğu 58. hükümetten, bugünün başkanlık kabinesine gelene kadar AK Parti'den; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'AK Parti treni'nden kimler geldi, kimler geçti. 'AK Parti treni'nden kimler indi, kimler yola devam ediyor?..
AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi sonrası tabandan da gelen tepkilerle birlikte kabine değişikliği beklentisi gündemde. Kulislere yansıyan bilgilere göre en az dört bakan, koltuğu başka isimlere bırakacak.
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, durumu belirsizliğini koruyan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında vereceği karar merak konusu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:22
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