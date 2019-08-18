Son Dakika Haberleri: Kabinedeki 2 bakan tatil için Trabzon'u seçti
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Kabinedeki 2 bakan tatil için Trabzon'u seçti

1 saat önce

Kabinede bulunan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tatil için Trabzon'u tercih etti.

Kabinedeki 2 bakan tatil için Trabzon'u seçti, System.String[]
Kabinede bulunan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tatil için Trabzon'u tercih etti.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turun da Sparta Prag ile oynadığı maçını izledikten sonra baba ocağına giderek tatilini geçirirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ailesiyle birlikte Trabzon'a gelerek yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Kayabaşı Yaylası'nda vakit geçirdi.

Akçaabat ilçesinde yer alan Kayabaşı Yaylası, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti ile daha da önem kazanırken diğer bazı bakanlarda tatil için burayı tercih etmişti. Bakan Soylu her fırsatta Kayabaşı Yaylası'ndan övgüyle bahsederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tatil için Kayabaşı Yaylası'nı tercih etmişti.

Bakan Kurum yayladaki tatilinin ardından ailesiyle birlikte Trabzon'da gelerek burada vatandaşlarla sohbet edip selamlaştı.

Bakan Kurum'a Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da eşlik etti. - TRABZON
Berat Albayrak, Trabzon, Maliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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