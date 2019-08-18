Kabinedeki 2 bakan tatil için Trabzon'u seçti

Kabinede bulunan Maliye
ve Hazine Bakanı Berat Albayrak
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
tatil için Trabzon
'u tercih etti.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor
'un UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turun da Sparta Prag
ile oynadığı maçını izledikten sonra baba ocağına giderek tatilini geçirirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ailesiyle birlikte Trabzon'a gelerek yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Kayabaşı
Yaylası'nda vakit geçirdi. Akçaabat
ilçesinde yer alan Kayabaşı Yaylası, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun ziyareti ile daha da önem kazanırken diğer bazı bakanlarda tatil için burayı tercih etmişti. Bakan Soylu her fırsatta Kayabaşı Yaylası'ndan övgüyle bahsederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
de tatil için Kayabaşı Yaylası'nı tercih etmişti.
Bakan Kurum yayladaki tatilinin ardından ailesiyle birlikte Trabzon'da gelerek burada vatandaşlarla sohbet edip selamlaştı.
Bakan Kurum'a Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti
Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
da eşlik etti. - TRABZON