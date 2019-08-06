Son Dakika Haberleri: Kabini dumanla dolan British Airways uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı
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Kabini dumanla dolan British Airways uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı

1 saat önce

Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan İspanya'nın Valencia şehrine gitmek üzere havalanan British Airways uçağı, kabininin dumanla dolması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan İspanya'nın Valencia şehrine gitmek üzere havalanan British Airways uçağı, kabininin dumanla dolması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı.
British Airways, İspanya, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07 
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