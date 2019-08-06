Kabini dumanla dolan British Airways uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı
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Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan İspanya'nın Valencia şehrine gitmek üzere havalanan British Airways uçağı, kabininin dumanla dolması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07
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