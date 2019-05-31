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Kabir Azabı Filmi

1 saat önce

Kabir Azabı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kabir Azabı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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İşinde başarılı ve yetenekli bir avukat olan Ozan'ın iş hayatındaki başarısı karakterini oldukça kötü yönde etkilemiştir. Karakteri iş hayatındaki başarısıyla ters orantılı olarak yozlaşmaya başlar. Hırslı yapısı onu kibirli ve anlayışsız birisi haline getirmiştir. Ancak çevresine karşı takındığı kibirli tutumu, doğum gününde yaşadığı olaylarla sarsılır. Tüm hayatını alt üst eden bu olaylar sonrasında, korkunç bir sürece girer. Yaşadığı kabuslarla ölümün soğuk nefesini ensesinde hissetmeye başlamıştır. Başına gelenler onu adım adım kaçınılmaz sona doğru taşımaktayken, başına gelen garip ve gizemli olayları çözmenin tek yolu kendisiyle yüzleşmesi ve kendine gerçekçi bir gözle bakabilmesidir.

Yönetmen koltuğunda Üç Harfliler ve Şeytan-ı Racim filmlerinin senarist ve yönetmenliğini üstlenen Arkın Artaç’ın oturduğu Kabir Azabı filminin senaryosunu ise Murat Toktamışoğlu kaleme alıyor. Yerli yapımı korku filmleri arasında işlenmemiş bir konunun ele alındığı filmde, ölümün soğuk gerçekliğini ve kabir azabının dehşeti anlatılıyor.


Yönetmen: Arkın Aktaç
Senaryo: Murat Toktamışoğlu
Oyuncular: Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç, Ufuk Aşar, Uğur Kaya, Canan Çiftel, Handan Kaya, Çağatay Keçeci, Demet İyigün
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Kabir Azabı
Yapımcı Firma: The Hub Project
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 27.07.2018

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Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:22 Kaynak: InterSinema.com
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