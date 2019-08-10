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Kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

33 dakika önce

Kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'dan Daday ilçesine kabir ziyaretine giden aile, dönüş yolunda Gölköy Mevkiinde şarampolde takla attı.

Kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu'dan Daday ilçesine kabir ziyaretine giden aile, dönüş yolunda Gölköy Mevkiinde şarampolde takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday'dan Kastamonu'ya dönen Mustafa Çiftçi yönetimindeki 37 AAD 954 plakalı otomobil, Gölköy köyü Mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan Merve Çiftçi (29), Buket Akdağ (29), Sefa Çiftçi (29), Hatice Çiftçi ve Sebahat Akdağ yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza yapan kazazedelerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kastamonu, Gölköy, Daday, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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