Üye Girişi
Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? - Son Dakika

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

09.02.2022 12:01
Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Birçok insan gündelik yaşantısında kabızlık nedeniyle problem yaşamakta. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu sindirim problemi genellikle kötü beslenme, stres ve hareketsizlik gibi nedenlerden kaynaklanmakla birlikte ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Pandemi nedeniyle bulaş riskinin fazla olmasından dolayı birçok kişi internetten kabızlık ile çözüm aramakta. Peki kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Sindirim sisteminin haftada üçten daha az hareketlenmesi halinde tanımlanan kabızlığın genellikle kendiliğinden geçtiği gözlemlenmiştir. Ancak kabızlığın gündelik yaşantımızdaki olumsuz etkilerini bazı koşullara dikkat ederek ve bazı yiyecekleri tüketerek azaltabiliriz. Kabızlık problemi yaşayan kabızlık nedir? Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Gibi sorunların cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

KABIZLIK NEDİR?

Bir diğer adı konstipasyon olan kabızlık haftada üçten daha az bağırsak hareketi gerçekleştiren insanların yaşadığı sindirim sistemi problemidir. Genellikle yanlış beslenmeden kaynaklı olan kabızlık, ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Erkeklere göre kadınlarda daha çok rastlanan kabızlığa neden olan birçok etken bulunmaktadır. Bu durumda kadınların, erkeklere göre bu konuda problem yaşamamaları için daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Kabızlığa en çok neden olan etkenler az su tüketimi ve düzensiz beslenmedir. Bunlar dışında tuvalet ihtiyacını ertelemek, fazla katı gıda tüketimi, fazla inek sütü tüketimi, demir ilaçların tüketimi, hormonal hastalıklar, stres, bağırsak yollarında tıkanıklığa neden olacak kilesel oluşumlar ya da poliplerden kaynaklı kabızlık yaşanması mümkündür.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Kabızlığın geçmesi için öncelikle katı gıda tüketimi azaltılmalı, lifli besinlerin tüketimi arttırılmalı, gün içerisinde egzersiz yapmaya başlamalısınız. Su tüketiminin yanı sıra düzenli beslenmenin kabızlığa karşı etkili olduğu bilinmektedir. Makarna, pilav, pizza, hamur işi, inek sütü gibi besinlerin tüketimi azaltılmalı bunlar yerine kuru meyve ve daha sulu yiyeceklerin tüketimi arttırılmalıdır. Ekmek olarak beyaz ekmek tüketimi yerine tahıllı ekmek tüketimine geçilmelidir. Bunlar dışında kullandığınız ilaçlardan dolayı kabızlık problemi yaşıyorsanız uzman doktorunuza danışarak ilaç kullanımını değiştirmesini isteyebilirsiniz.

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlık probleminden düzenli beslenme gibi yaptığınız bazı uzun vadeli çözümlerin yanı sıra bazı besinleri tüketerek de kısa sürede kendinizden uzak tutabilirsiniz. Ancak kabızlığa kesin çözüm üretebilmek adına öncelikle en doğru tercihin uzman tavsiyesi olduğunu unutmamalısınız.

Kuru Meyveler

Sabah kahvaltısından önce veya birlikte kuru incir, kayısı, erik gibi yiyeceklerin tüketimi kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Kahvaltıdan önce yapanlar için uzmanlar hemen ardından büyük bir bardak ılık su tüketiminin kabızıktaki etkisinin çok daha fazla olduğunu söylemektedirler.

Zeytin Yağı

Mideyi dengelediği bilinen zeytin yağı, günde 1 çorba kaşığını geçmeyecek şekilde kullanımı sonrasında bağırsakların yumuşamasına katkı sağlayacaktır.

Su

Kabızılığın en büyük sebeplerinden biri susuzluktur. Kabızlıktan kurtulmak isteyenlerin günde 2 litreye yakın su tüketmesi gerektiği uzmanlar tarafından söylenmektedir. Özellikle kısa sürede sonuç vermesini isteyenlerin ılık bir bardak su içmesi kabızlığa karşı çok büyük yardımı olacaktır.

Lahana Turşusu

Kabızlığa karşı yaralı bakteriler ve prebiyotik içeren lahana haftada dört ve üzerinde kullanıldığı taktirde kabızlık problemine karşı oldukça etkili olacaktır.

Yoğurt

Sütün aksine sindirim sistemini düzenleyen yoğurdun haftada üç kez tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Özellikle yerel marketlerde yer alan prebiyotik takviyeli yoğurtların tüketimi kabızlığa karşı çok faydalı olacaktır.

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Kayısı

Kayısının kabızlığa karşı etkileri hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle sabah tüketilen kayısı kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Ancak diyabet rahatsızlığı olanların tüketilmesi pek önerilmemektedir.

Nane Çayı

Rahatlatıcı kokusunun yanı sıra kabızlık ve şişkinliğe karşı oldukça etkili olan nane çayı, günde bir kez tüketilmesi halinde uzun süreli kabızlığa çözüm olduğu gözlemlenmiştir.

Kahve

Kabızlık problemine karşı yüksek kafein içeren kahvelerin tüketiminin faydalı olduğu bilinmektedir.

Ayrıca kabızlığı geçirmek adına kullanılan bütün çözümlerin fazla kullanılması halinde ilerleyen dönemlerde vücudun yararlı bakterilerin üretimini azaltacağından dolayı daha büyük kabızlık problemlerine neden olabileceğini ve her metabolizmanın farklı olduğunu kesin çözümün için uzman tavsiyesi olduğunu unutmamalısınız.

YORUMLAR
500

Zeytin, Ekmek, İnek, su, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber - Longtail Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:07:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement