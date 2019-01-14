Son Dakika Haberleri: Kabızlıkta Beslenme Nasıl Olmalı?

Kabızlıkta Beslenme Nasıl Olmalı?

1 saat önce

Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kabızlıkta beslenme tedavisinde 3 temel unsurun var olduğuna dikkat çeken İnsel, " Bu 3 temel unsuru hayatımıza oturtmadan herhangi bir ilaç veya bitki ile tedavi olmaya çalışma oldukça yanlıştır. Bu 3 unsur ise sırası ile; yeterli su tüketimi, lifli besinlerin hayata sokulması ve keten tohumu tüketimi" şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

TV, Diyetisyen, Sektörel, Ekonomi
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