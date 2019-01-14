Kabızlıkta Beslenme Nasıl Olmalı?
1 saat önce
Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Diyetisyen
Başak İnsel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Kabızlıkta beslenme tedavisinde 3 temel unsurun var olduğuna dikkat çeken İnsel, " Bu 3 temel unsuru hayatımıza oturtmadan herhangi bir ilaç veya bitki ile tedavi olmaya çalışma oldukça yanlıştır. Bu 3 unsur ise sırası ile; yeterli su tüketimi, lifli besinlerin hayata sokulması ve keten tohumu tüketimi" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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