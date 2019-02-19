Son Dakika Haberleri: Kabızlıkta Nasıl Beslenmek Gerekir? / Kabızlık Diyeti

Kabızlıkta Nasıl Beslenmek Gerekir? / Kabızlık Diyeti

1 saat önce

Merhaba! YouTube kanalıma hoşgeldiniz????Kabızlık durumunda nasıl beslenilmeli?Hangi besinler kabızlıktan korur?

Merhaba! YouTube kanalıma hoşgeldiniz????

Kabızlık durumunda nasıl beslenilmeli?

Hangi besinler kabızlıktan korur? Bu soruların cevapları İçin videomu izleyebilirsiniz. Umarım sizin için çok faydalı olur??????

Sağlıklı, renkli günler dilerim...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:03 Kaynak: Youtube

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