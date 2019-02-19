Kabızlıkta Nasıl Beslenmek Gerekir? / Kabızlık Diyeti
1 saat önce
Merhaba! YouTube kanalıma hoşgeldiniz????Kabızlık durumunda nasıl beslenilmeli?Hangi besinler kabızlıktan korur?
Merhaba! YouTube kanalıma hoşgeldiniz????
Kabızlık durumunda nasıl beslenilmeli?
Hangi besinler kabızlıktan korur? Bu soruların cevapları İçin videomu izleyebilirsiniz. Umarım sizin için çok faydalı olur??????
Sağlıklı, renkli günler dilerim...
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:03 Kaynak: Youtube
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