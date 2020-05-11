Kablo çalarken akıma kapılarak öldü - Son Dakika

Kablo çalarken akıma kapılarak öldü

Muğla'da yüksek gerilim hattındaki kabloları çalmaya çalıştığı ileri sürülen Engin Solmaz isimli şahıs akıma kapılarak yaşamını yitirdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi Erenlik Mevkiinde çobanlık yapan bir kadının yanmış ceset bulması üzerine yapılan soruşturmada, şahsın elektrik akımına kapılması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Çiftlik mahallesi Erenlik mevkiinde hayvanlarını otlatmaktan dönen Selma Kılıç isimli kadın yüksek gerilim hattının dibinde vücudu yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Kafaca Mahallesindeki bir tanıdığına bilgi veren kadının ihbarının ardından olay yerine Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri inceleme ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi.

Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede yüksek gerilim hattı direğinin dibindeki toprak altında bulunan kabloların kesilmiş olduğu ortaya çıktı. Engin Solmaz'ın ölü bulunduğu alana yakın bir yerde aracı park halinde bulundu.

Milas Ören Mahallesinde oturan 41 yaşındaki Engin Solmaz'ın Cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu ortaya çıktı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.