Kablo çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kablo çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kablo çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de iletim hattındaki bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de iletim hattındaki bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde iletişimde aksamalar yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada aksamaların direklerdeki kabloların kesilerek çalınmasından kaynaklandığı belirlenirken, iletim hattındaki kabloların plastiğinin eritildikten sonra satıldığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesindeki düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sinem D. (24), eşi Süleyman D. (29), Hüseyin Y. (29), Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29) suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılarla birlikte el konulan bir minibüste yapılan aramalarda ise yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi. Zanlıların bölgede çeşitli tarihlerde 10 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheliden Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29) tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kablo çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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