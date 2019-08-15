Son Dakika Haberleri: Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3 kişi tutuklandı

38 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3 kişi tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Kızılpınar Mahallesi'nde Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmak isteyen Furkan P, İsmail B. ve Doğan Ç, demir kesme makası ile kestikleri kabloları çalmak isterken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:47 Kaynak: AA
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