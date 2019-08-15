Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:47 Kaynak: AA
'ın Çerkezköy
ilçesinde, Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Kızılpınar
Mahallesi'nde Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmak isteyen Furkan P, İsmail B. ve Doğan Ç, demir kesme makası ile kestikleri kabloları çalmak isterken İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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