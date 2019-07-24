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Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı

5 dakika önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum ilçesindeki 4 kablo hırsızı yakalandı.

Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı, System.String[]
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum ilçesindeki 4 kablo hırsızı yakalandı.

Tortum ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 zanlı iletişim hatlarından kablo çaldıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin kullanmış olduğu 1 adet araç, kablo kesme ve taşımada kullanılan aparatlar, çalınan iletişim kabloları ile hırsızlık suçunda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplamda 4 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra, 3 zanlı tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu. - ERZURUM
Jandarma, Erzurum, Tortum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
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