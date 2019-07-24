Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı
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Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı

26 dakika önce

Kablo hırsızı 4 kişi yakalandıERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum İlçesinde ki 4 kablo hırsızı yakalandı.

Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı
ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum İlçesinde ki 4 kablo hırsızı yakalandı.
Tortum ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde şahıs iletişim hatlarından kablo çaldıkları esnada suçüstü olarak yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların kullanmış olduğu adet araç, kablo kesme ve taşımada kullanılan aparatlar, çalınan iletişim kabloları ile hırsızlık suçunda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplamda şahıs göz altına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra, şahıs tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu.
Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı
Jandarma, Tortum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
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