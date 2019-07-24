Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı
26 dakika önce
Kablo hırsızı 4 kişi yakalandıERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum İlçesinde ki 4 kablo hırsızı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı
ERZURUM - Erzurum
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum
İlçesinde ki 4 kablo hırsızı yakalandı.
Tortum ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde şahıs iletişim hatlarından kablo çaldıkları esnada suçüstü olarak yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların kullanmış olduğu adet araç, kablo kesme ve taşımada kullanılan aparatlar, çalınan iletişim kabloları ile hırsızlık suçunda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplamda şahıs göz altına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra, şahıs tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı