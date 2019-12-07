Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızı jandarmadan kaçamadı
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Kablo hırsızı jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde kablo hırsızlığı yapan bir şahıs jandarma ekiplerinin elinden kaçamadı.

Kablo hırsızı jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde kablo hırsızlığı yapan bir şahıs jandarma ekiplerinin elinden kaçamadı.


Edinilen bilgilere göre, bir telekominikasyon şirketine ait kablolar çalındı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma ile İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri değerlendirdikleri anlık istihbaratlarla hırsızlık olayına karışan zanlıyı Kuzuluk köyü yakınlarında suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, ele geçirilen malzemelere de muhafaza altına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Jandarma, İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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