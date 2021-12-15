Üye Girişi
Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı

15.12.2021 15:17
Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı

Afyonkarahisar'da mermer ocağından kablo çaldıktan sonra 2 farklı araç ile kaçan şahıslardan biri olay yerinden yaklaşık 50 kilometre ileride kaza yapınca yaralı olarak yakalanırken, diğer 2 şahıs ise jandarmanın takibi ile Denizli'de yakalandı.

Afyonkarahisar'da mermer ocağından kablo çaldıktan sonra 2 farklı araç ile kaçan şahıslardan biri olay yerinden yaklaşık 50 kilometre ileride kaza yapınca yaralı olarak yakalanırken, diğer 2 şahıs ise jandarmanın takibi ile Denizli'de yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesi İcikli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde faaliyet gösteren bir mermer ocağından bakır kablolar çalındığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Olayı karıştıkları belirlenen R.G. ve Y.K. isimli şahıslar mermer ocağı yakınında yakalandı. Diğer kaçan şahısların iki farklı araç ile kaçtıklarını ve plakalarını belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan V.G., isimli şahsın olay yerinden yaklaşık 50 kilometre ilerideki Çay ilçesi Kılıçkaya köyünde kaza yaparak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler şahsı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alırken, diğer şüpheliler B.A. ve A.Ö.'nün ise bir başka araç ile Denizli'ye kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin peşine bırakmayan jandarma ekipleri şahısları Denizli kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şuhut'a getirilen şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Y.K. ve A.Ö., isimli şahıslar serbest bırakılırken, V.G., R.G. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı
Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı
Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı

Münir Karaloğlu, Karahisar, Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
15:07 PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu
15:04 Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
14:55 Yer Samsun! İlkokulda taciz skandalı, öğretmen gözaltında
14:50 Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti
14:48 Esenyurt'ta neler oluyor? Asansörde tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler         
15:23
Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak         
15:21
Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi         
15:16
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor 15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
11:05
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement