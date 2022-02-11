Üye Girişi
Kablo hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika

Kablo hırsızı polisten kaçamadı

11.02.2022 11:39
Kablo hırsızı polisten kaçamadı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iletişim kablosu çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iletişim kablosu çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 600 metre iletişim kablosu çalınması olayıyla ilgili olarak Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını H.A.'nın (27) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. H.A., düzenlenen operasyonla polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:47:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kablo hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement