Kablo Hırsızı Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Kesut'ta Telekom'a ait kablo çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandıEdinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada bir araç takibe alındı.
Kesut'ta Telekom'a ait kablo çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kepsut
İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada bir araç takibe alındı. Jandarma ekipleri 33 plakalı aracı Eyüpbükü'nde metruk bir evin yakında budu. Yapılan araç kontrolünde H.P. tarafından çalınan 250 metre kablo ele geçirildi. Jandarma ekipleri çalınan kablonun yakıldığını tespit etti. Adli makamların talimatıyla H.P. gözaltına alınırken, 33 plakalı araç trafikten men edilerek, yed-iemin parkına teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı
İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü!
Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı
Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile Barıştıkları İddialarını Yalanladı