Kablo hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kablo hırsızı tutuklandı

14.10.2022 09:50
Kablo hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, inşaat halindeki iş yerinden kablo ve malzeme çalan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, inşaat halindeki iş yerinden kablo ve malzeme çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde inşaat halinde olan iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde kablo ve malzeme çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, G.C. adlı şüpheliyi yakalayarak işlemleri için emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güneşli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:28 TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
09:13 Kim Kardashian ilişkiye girdiği en ilginç yeri anlatarak bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı
08:42 Otomobil ile kamyon çarpıştı! Feci kazada 2 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 10:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kablo hırsızı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement