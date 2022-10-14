Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde inşaat halinde olan iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde kablo ve malzeme çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, G.C. adlı şüpheliyi yakalayarak işlemleri için emniyete götürdü.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güneşli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kablo hırsızı tutuklandı - Son Dakika

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