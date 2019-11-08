Kablo hırsızı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerinden kablo çaldığı iddia edilen bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında mağdur M.A.'ya ait iş yerine ait depodan 200 Kg kablo şüpheli kişi veya kişilerce çalındı.



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte yapılan araştırmada, görgü tanıklarının beyanından hırsızlık olayını şüpheli F.A.'nın gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla F.A. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR