Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı yakalandı

Kablo hırsızı yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerinden kablo çaldığı iddia edilen bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Kablo hırsızı yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerinden kablo çaldığı iddia edilen bir kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında mağdur M.A.'ya ait iş yerine ait depodan 200 Kg kablo şüpheli kişi veya kişilerce çalındı.


Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte yapılan araştırmada, görgü tanıklarının beyanından hırsızlık olayını şüpheli F.A.'nın gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla F.A. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Jandarma Suç Araştırma Timi, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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