Kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızı yakalandı

22.02.2022 16:12
Kablo hırsızı yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda baz istasyonlarından kablo çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda baz istasyonlarından kablo çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının meydana geldiği bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu, olayların şüphelisi olduğu tespit edilen O.D., Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 7 faili meçhul baz istasyonundan hırsızlık olayları aydınlatılırken, şüpheli O.D.; sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kablo hırsızı yakalandı

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Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika


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