Kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızı yakalandı

19.04.2022 10:55
Kablo hırsızı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kablo çaldığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kablo çaldığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte bulunan bir depo içerisinde yaklaşık 250 bin TL değerinde kablo çaldığı tespit edilen M.K. (40), Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kabloları çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

M.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kablo hırsızı yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika


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