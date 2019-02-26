Kablo Hırsızına Yurtdışına Çıkma Yasağı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çaldığı 450 metre kabloyu yaktıktan sonra çuvallara dolduran şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çaldığı 450 metre kabloyu yaktıktan sonra çuvallara dolduran şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftasonu Yeşilyurt ilçesinde kablo hırsızlığı gerçekleşti. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada çuvallar içerisine konulmuş 450 metre kablo ele geçirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarının önüne çıkarılan şahsın, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir

İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi

Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu

Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu