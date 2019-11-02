Kablo hırsızını bekçi yakalattı

Bolu'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzu inşaatından gerçekleştirilen hırsızlık olayı, bekçinin dikkati sayesinde engellendi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzu inşaatının deposuna giren şüpheli, burada bulunan kabloları çalarak aracına yükledi.
Bölgede görev yapan bekçi, depo önündeki aracı fark ederek, hırsızı depoya kilitledikten sonra polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bekçinin depoya kilitlediği şüpheli S.T'yi yakaladı.