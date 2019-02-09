Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Eski Fabrikada Yangın Çıkardı

Kablo Hırsızları Eski Fabrikada Yangın Çıkardı

1 saat önce

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de boş bir fabrikaya gündüz vakti giren 4 kişi, elektrik panolarındaki kabloları çalmaya çalışırken yangına neden oldular.

Kablo Hırsızları Eski Fabrikada Yangın Çıkardı, System.String[]
Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de boş bir fabrikaya gündüz vakti giren 4 kişi, elektrik panolarındaki kabloları çalmaya çalışırken yangına neden oldular. Olay Arnavutköy'e bağlı Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Beyazıd Caddesi üzerinde bulunan ve birkaç ay önce boşaltılan çivi fabrikasına giren 4 kişi, elektrik tesisatındaki kabloları çalmaya çalıştılar. Elektrik panosunu kıran hırsızlar, patmamalar üzerine paniğe kapılarak olay yerinden kaçtılar. Elektrik panosundaki patlamalar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

Arnavutköy, Güncel
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