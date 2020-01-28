Kablo hırsızları internet kesilince yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızları internet kesilince yakalandı

7 saat önce

Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinde, Türk Telekom'un kablolarını keserek internet erişiminin sekteye uğramasına neden olan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kablo hırsızları internet kesilince yakalandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinde, Türk Telekom'un kablolarını keserek internet erişiminin sekteye uğramasına neden olan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde internet bağlantısının kesilmesi üzerine kablo hırsızlığı olayı olabileceğinden şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kablo hırsızlığı olabileceği değerlendirilen alanları kontrol etti. Devriyelerin kontrolleri esnasında, Keben Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 5 direk arasındaki kabloların kesilmiş olduğu tespit edildi. Olayın meydana geldiği mahalde yapılan araştırmada, 500 metre uzunluğunda kesilerek rulo yapılmış halde kablo, 1 adet demir kesme makası ve direğe dayalı vaziyette 1 adet merdiven ele geçirildi.


Olay yerine yakın bir bölgede şüpheli araç tespit eden ekipler, çevrede yaptıkları aramada, ormanlık alana gizlenmiş halde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin, ayrıca 5 ay önce Mut ilçe merkezinde yaklaşık 350 metre uzunluğunda Türk Telekom'a ait kabloları kestiklerini, bu kabloların bir kısmını yakarak bakır haline getirdikten sonra hurda olarak sattıklarını söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda Mut'tan çalınan kabloların bir kısmı da samanlıkta ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Türk Telekom, Jandarma, Silifke, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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