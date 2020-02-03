Kablo hırsızları Jandarma'dan kaçamadı - Son Dakika
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Kablo hırsızları Jandarma'dan kaçamadı

25 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı'ya bağlı Kınık, Çakıllı ve Küçükbükü mahallelerinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme kablosunun çalanları yakaladı.

Kablo hırsızları Jandarma'dan kaçamadı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı'ya bağlı Kınık, Çakıllı ve Küçükbükü mahallelerinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme kablosunun çalanları yakaladı.


Yaşanan kablo hırsızlıklarını öğrenen Jandarma olay yerlerinde inceleme birimi tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda; üç ayrı mahallede toplam 2 bin 220 metre haberleşme kablosunun kesilmek suretiyle çalındığını tespit etti. Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri "Önleyici Kolluk Devriye Faaliyetleri" esnasında; Cüneyt mahallesi ile Kozlu mahallesi arasında Türk Telekom direklerinin yanında kablo kesmekte olan şahıslar gördü. Olay yerinden araç ile kaçan şüpheli şahıslar K.D., A.D., A.D., M.D. ve Ö.A. yapılan takip sonucu Sındırgı merkezde yakalandı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden; şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 bin 20 metre Türk Telekom'a ait kesilmiş kablo, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet demir kesme makası, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet fişek ele geçirildi. Olay sırasında kullanıldığı belirlenen araca el konularak yed-i emin otoparkına çekildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerinden K.D. serbest bırakılırken, A.D., A.D., M.D. ve Ö.A. isimli şahıslar tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Türk Telekom, Balıkesir, Sındırgı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:57 Kaynak: İHA
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