Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kablo hırsızlığı şüphelisi bir kişinin evinde yapılan aramalarda 65 kilogram ağırlığında bakır kablo ile 150 metrelik haberleşme kablosu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Güveli Mahallesi'nde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen M.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 65 kilogram bakır kablo ile 150 metrelik haberleşme kablosu ele geçirildi. Öte yandan, operasyonda M.Y.'ye yardım ettiği belirlenen A.A.B. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen M.Y. ve A.A.B.'nin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA