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Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

05.02.2022 14:23
Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlalardan sulama trafolarına ait kabloları çalan hırsızlar çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlalardan sulama trafolarına ait kabloları çalan hırsızlar çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakalandı.

Olay, Ereğli ilçesi Burhaniye Mahallesindeki çöplük alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşanan kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahısların kabloları yaktığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ali K., Batuhan Ü., Refik Ö., Mehmet D. ve Gökhan D. isimli 5 şüpheliyi çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, yapılan sorgu ve araştırmalarda şahısların kiraladıkları araçla 50'den fazla çiftçinin tarlasından sulama trafolarına ait kabloları keserek çaldıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı
Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

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Jandarma, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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