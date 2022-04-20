Kablo hırsızları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kablo hırsızları kamerada

20.04.2022 16:53
Kablo hırsızları kamerada

Bir kuruma ait kabloları çalan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bir kuruma ait kabloları çalan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kabloları çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, bir kuruma ait kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Kablo hırsızları kamerada
Kablo hırsızları kamerada

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları kamerada - Son Dakika


Son Dakika
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:02:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kablo hırsızları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement