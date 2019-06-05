Son Dakika Haberleri: KABLO HIRSIZLARI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

KABLO HIRSIZLARI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

28 dakika önce

Haber: Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ - Çağatay KENARLI / İSTANBUL, DHAİstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami insatına hırsızlık için gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

KABLO HIRSIZLARI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI, System.String[]

Haber: Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ - Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, DHA
İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami insatına hırsızlık için gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Olay sabaha karşı İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren  cami inşaatı sahasında meydana geldi. Minibüsle cami inşaatına gelen 10 hırsız kablo çalmak istedi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri hırsızları fark etti. Yakalanacaklarını anlayan 10 hırsız geldikleri minibüse binerek kaçmaya başladı. Hırsızları yakalamak için uzun süre kovalayan polis ekiplerine jandarma ekipleri de destek verdi. Şüphelilerin bulunduğu aracın lastikleri patlatılırken, şüpheliler önünde seyreden polis otosuna arkadan çarparak durdu. Olay yerine ambulans da sevk edildi. Minibüsteki şüphelilerden 7'si yakalandı, 3'ü ise kaçmayı başardı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:13 Kaynak: DHA
Polis, DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN Bayramda dünyaca ünlü Kızkumu'na yerli turistler büyük ilgi gösterdi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KABLO HIRSIZLARI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]