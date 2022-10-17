Kablo hırsızları lokantada mola verince yakalandı

Konya'da bir firmaya ait bakır kabloları çalan 2 hırsızlık şüphelisi, Kulu ilçesinde bir lokantada mola verince polisler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgi göre, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2 şüphelinin bir firmaya ait transit minibüsten bakır kabloları çaldığının ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin 06 DGR 133 plakalı minibüsle kaçtıkları belirlendi. Jandarmanın durumu emniyet yetkililerine bildirmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayına karışan minibüsün Kulu ilçesine doğru gittiğinin bildirilmesi üzerine Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Ankara otoyolunda beklemeye başladı. Kulu'ya giren minibüsü fark eden polis ekipleri, şüphelilerin bir lokantada mola vermesi üzerine harekete geçerek A.B. ve R.B.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise çok sayıda kablo ele geçirildi. Emniyete götürülen minibüsün ve 2 şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edileceği öğrenildi. - KONYA