Üye Girişi
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI - Son Dakika

KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI

16.02.2022 11:19

ADANA'da, kablolar çalındığı için yaklaşık 2 aydır internetsiz kalan Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

ADANA'da, kablolar çalındığı için yaklaşık 2 aydır internetsiz kalan Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Muhtar İzzet Altanay, işlerinin ve öğrencilerin derslerinin aksadığını söyleyerek "Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Hiçbir netice alamadık" dedi.

Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde, iddiaya göre, internet hattı kabloları yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Ev ve iş yerlerindeki internet bağlantıları kopan mahalleli, durumu polis ve internet şirketi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen polis, kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnternet şirketinin yetkilileri ise mahalleliye en kısa sürede problemin çözüleceğini ve yeni kablo hattı döşeneceğini belirtti. Fakat aradan 2 ay geçmesine rağmen problem çözülmedi. İnternet olmadan günlük hayatlarındaki birçok işin aksadığını kaydeden mahalleli, sorunun çözülmesini bekliyor.

İnternetten 2 aydır faydalanamadıklarını ve durumun hayatlarını zorlaştırdığını anlatan Güzel Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İzzet Altanay, muhtarlık işlerinin de aksadığını söyledi. Mahalleliye ikamet belgesi çıkarmak için bile komşu mahallere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Altanay, 'Gençlerimiz ve bine yakın öğrencimizin dersleri aksadı. Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Yetkililerle görüşüyoruz ama hiçbir netice alamadık. Gece gelip kabloları çalmışlar. O günden bu yana internet yok" diye konuştu.

'MAHÇUP OLUYORUZ'

Ailesinin eve internet bağlattıktan 2 gün sonra kabloların çalındığını belirten lise öğrencisi Mehmet Giyen (16), derslerinin yarım kaldığını kaydetti. 2022'de internetsiz yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Giyen, "Yaşıtlarım online oyun oynuyor. Sosyal medyada geziyor. Onlardan geri kalıyorum. Bu dönemde internetsiz kalmak çok zor. İnsanlara mahcup oluyoruz" dedi. Üniversiteye hazırlandığını fakat internetsizlikten ders çalışma programının aksadığını vurgulayan Barış Demir (19) ise "Mahallemizi iyice bir köy haline getirdiler. Bir gece içerisinde internetimiz tamamen gitti. Başka mahalledeki internet kafelere giderek işlerimi halletmeye çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)

KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI
KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, İnternet, Muhtar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: KABLO HIRSIZLARI MAHALLELİYİ İNTERNETE HASRET BIRAKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement