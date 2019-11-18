Kablo hırsızları önce fotokapana, sonra jandarmaya yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından 'fotokapan' desteğiyle tespit edilen üç kablo hırsızının gerçekleştirilen ısrarlı takip sonucu yakalandığı bildirildi.



Olay, 16 Kasım günü saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin sorumluluk bölgesinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu; Ladik ilçesi Aslantaş Mahallesi'nde 29 Ekim tarihinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının HTS kayıtları, kullanılan teknik araçlar (Fotokapan), PTS kayıtlarının incelenmesi, KAFES/KEP sisteminden faydalanılması ve haber kaynak vasıtalarının etkin kullanımı ile N.D. İ.Y. ve E.Y. isimli 3 şüpheli, Kavak ilçesi Akbelen Mahallesi'nde kabloları keserek hırsızlık yaptıkları sırada jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak araçla olay mahallinden kaçmaya çalıştıkları araç ile Kavak ilçe merkezi girişinde, olay mahallinden yaya olarak kaçan N.D. isimli şüphelinin ise yapılan takip sonucu Kavak şehir merkezinde koordineli hareket ve yapılan ısrarlı takiple yakalandığı bildirildi.



Şüphelilerin üzerinde, suçta kullanılan araçlarında ve olay mahallinde yapılan aramada, yaklaşık 500 metre uzunluğunda kabloyla suçta kullanılan 1 çift eldiven, 1 adet balta, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kurbağacık, 1 adet keser, 2 adet kazma ve 1 adet tornavida ele geçirildiği, şüphelilerin ayrıca Samsun ili Kavak, Havza ve Ladik İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde farklı tarihlerde işlemiş olduğu 11 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlık olayı aydınlatıldığı belirtildi.



Sicilleri kabarık



Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2018 tarihinde Havza ilçesi sorumluluk bölgesindeki Mismilağaç Mahallesi'nde yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 19 Mart 2019 tarihinde Havza ilçesi sorumluluk bölgesindeki Karameşe Mahallesi ile Kale Mahallesi arasında yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 22 Nisan 2019 tarihinde Havza ilçesi sorumluluk bölgesindeki Boyalı Mahallesi'nde yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 21 Eylül 2019 tarihinde Kavak ilçesi sorumluluk bölgesindeki Akbelen Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda, 29 Ekim 2019 tarihinde Ladik ilçesi sorumluluk bölgesindeki Aslantaş Mahallesi'nde yaklaşık 600 metre uzunluğunda kablo kesilmek suretiyle çalınmıştır. Şüpheli şahısların Havza ilçesi sorumluluk bölgesinde 2017 yılında Havza ilçesinde geçen tren hattı kablolarının çalınması ile ilgili 1 olaya, 2018 yılında Tekkeköy Mahallesi'nde kabloların çalınması ile ilgili 1 olay ile 2019 yılında Şeyhler Mahallesi'nde 2, Güvercinlik Mahallesi'nde 1 ve Yeşilalan Mahallesi'nde 1 adet olmak üzere toplam 6 adet kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edilmiştir. Söz konusu olaylar ile ilgili Havza İlçe Jandarma Komutanlığına herhangi bir şikayet ve müracaatta bulunmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu olaylar ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili tespitinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır" denildi.



Fotokapanlar yerleştirildi



Açıklamada ayrıca, Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarının önlenmesi, suçun fail/faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik olarak Kavak ilçesine 3, Havza ilçesine 3 ve Ladik ilçesine 4 adet olmak üzere toplam 10 adet fotokapan cihazı yerleştirildiği belirtilerek, "Haber kaynak vasıtalarının etkin kullanımı, Kavak ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki fotokapandan 16 Kasım 2019 günü saat 21.45'te alınan görüntüye doğru planlama yapılarak, acil ve yerinde doğru reaksiyon gösterilmesi, şüphelilerin olay mahallinde suçüstü yakalanmalarında etkin rol oynamıştır. Olaya müdahil olan İstihbarat ve KOM ekiplerinin faili meçhul olayların analizini titizlikle yaparak şüphelileri çapraz sorgu ile ifadelerini ayrıntılı alması, şüphelilerin suçlarını ikrar ederek 11 faili meçhul olayın aydınlatılmasına, şüphelilerin ise TCK 220. maddesine göre 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' suçundan yargılanmalarına katkı sağlamıştır. Yürütülen soruşturma ile ilgili olarak Kavak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, şüpheli şahısların ev ve eklentileri ile hırsızlık malı satın alan iki şüpheliye ait hurdacı dükkanında 17 Kasım 2019 günü eş zamanlı arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalar sonucu Havza bölgesindeki hurdacı dükkanında yakılmış vaziyette 5 kg bakır tel bulunarak el konulmuş, başka bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Olayda ele geçen araç ile ilgili olarak ise; görevli memurun dur ihtarına uymamak suçundan 235 TL, araçları tescil bölgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak suçundan bin 2 TL, okunmasını engelleyecek şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 412 TL, araçlarda izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret bulundurmak suçundan 108 TL, servis freni ve dış ışık donanımını noksan araçları kullanmak suçundan 108 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 235 TL, araçların hızını dönemeçli yollarda azaltmamak suçundan 108 TL, araçtan bir şey atmak veya dökmek suçundan 108 TL olmak üzere 8 ayrı suçtan toplam 2 bin 316 TL para cezası kesilmiştir. Ayrıca araç şoförü 100 ceza puanı doldurduğundan sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında Kavak Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi dahilinde şüpheli şahısların ev ve eklentileri ile hırsızlık malı satın alan iki şüpheliye ait hurdacı dükkanında yapılan aramalar sonucu, kullandıkları araç ve Havza bölgesindeki hurdacı dükkanında yakılmış vaziyette 5 kg bakır tel bulunarak el konulmuştur" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN