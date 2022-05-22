Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı

22.05.2022 18:38
Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı

Sakarya ve Düzce'de enerji kabloları çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü fotokapan sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya ve Düzce'de enerji kabloları çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü fotokapan sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği ve 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinin 5 mahallesinde ve Düzce'nin Gölyaka ilçesinde enerji kablolarının çalınmasına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin tekrardan hırsızlık yapabileceklerini öngören ekipler, bölgelere fotokapan yerleştirdi. Tekrardan bölgeye gelen ve ismi E.B. olan şüpheli fotokapandan tespit edilerek 3 adet kablo kesme makasıyla yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde olayı arkadaşları B.S., C.Ç. ve H.K. ile gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine ekipler tekrardan harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ikamet ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, B.S. ve C.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise kablo yanıkları, kablodan geriye kalan alüminyum folyolar ve ait çelik halatlar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği ve şüpheli H.K.'yı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gölyaka, Sakarya, Enerji, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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