Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızları suç üstü yakalandı
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Kablo hırsızları suç üstü yakalandı

1 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo hırsızları suç üstü yakalandı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde- Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan C.B, E.T. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan M.K'nın dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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