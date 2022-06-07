Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.D. ve Ö.A'yı Güllüce Mahallesi'nde bir tesise ait bakır kabloları kestikleri sırada yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

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