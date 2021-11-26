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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

26.11.2021 10:34
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Trabzon'da haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Trabzon'da haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tonya ilçesine bağlı Karasu ve Kösecik mahallelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan şahıslara yönelik Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası kabloların A.B. ve K.B. tarafından çalındığı tespit edildi. Şahıslar, çaldıkları kabloları plastik kısımlarından ayırarak erittikleri esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 13 kilogram eritilmiş bakır kablo, 3 adet bakır kazan, 1 adet bakır ibrik, çeşitli elektrik malzemeleri, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şahısların iki mahallede 4 kablo hırsızlığı olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları kabloyu hurdacıya sattıkları öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen A.B. ve K.B., tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - TRABZON

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Trabzon, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika


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