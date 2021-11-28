Kiraz ve Ödemiş'te kablo çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğerinin işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çömlekçi Mahallesinde bir telekomünikasyon firmasına ait iletişim kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.A. isimli şüpheliyi kabloları yakarak bakır kısımlarını çıkardığı sırada evinde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ödemiş'in Kurucuova Mahallesi'nde de direklerden iletişim kablolarının çalındığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmada M.K. isimli şüpheli kabloları yaktığı esnada suçüstü yakalandı.

M.K'nın yapılan sorgulamasında 15 hırsızlık soruşturmasının bulunduğu belirtildi. Adli makamlara sevk edilen M.K'nın işlemleri devam ediyor.