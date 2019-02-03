Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı
52 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen şahıslar suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen şahıslar suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe
Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Türk Telekom
'a ait kabloları büyük makasla kesip kaçmaya çalıştı. Kovalama sonrası Ayhan U. (30), olay yerinde 60 metre kablo e büyük demir kesme makasıyla yakalandı. Kablo hırsızlığı olayına karışan Ümit D. (21) ve H.I.Z (16) yapılan inceleme sonrası yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan H.I.Z. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:00 Kaynak: İHA
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