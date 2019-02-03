Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

52 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen şahıslar suçüstü yakalandı.

Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen şahıslar suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Türk Telekom'a ait kabloları büyük makasla kesip kaçmaya çalıştı. Kovalama sonrası Ayhan U. (30), olay yerinde 60 metre kablo e büyük demir kesme makasıyla yakalandı. Kablo hırsızlığı olayına karışan Ümit D. (21) ve H.I.Z (16) yapılan inceleme sonrası yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan H.I.Z. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:00 Kaynak: İHA

Türk Telekom, Polis, Yeşiltepe, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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