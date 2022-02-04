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Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kablo hırsızları tutuklandı

04.02.2022 10:41
Kablo hırsızları tutuklandı

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesinde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine bölgede devriye atan ekipler, kablo hırsızlığı ihtimali üzerine bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede bulunan bir köprü altında 2 şüphelinin kabloları yakarak, bakır teli çıkarmaya çalıştığını tespit eden ekipler, şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kesilmiş kablolara da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Yenişehir, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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