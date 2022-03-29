Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Kablo hırsızları tutuklandı

29.03.2022 11:52
Kablo hırsızları tutuklandı

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine bölgede devriye atan ekipler, kablo hırsızlığı ihtimali üzerine bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ormanlık alanda 2 şahsı yakalayan ekipler, çaldıkları kabloları da ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alınırken, 300 kilogram ağırlığında, 50 bin TL değerindeki kablolar da yetkili kuruma teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Yenişehir, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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