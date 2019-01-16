Kablo Hırsızları Tutuklandı
40 dakika önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun
'un Tekkeköy
ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, inşaattan kabloları kesip çaldıkları iddia edilen G.A.(20), H.K.(20) ve T.T.(25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., H.K. ve T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:45 Kaynak: İHA
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