Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Tutuklandı

Kablo Hırsızları Tutuklandı

40 dakika önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kablo Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaattan kabloları kesip çaldıkları iddia edilen G.A.(20), H.K.(20) ve T.T.(25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., H.K. ve T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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