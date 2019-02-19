Kablo Hırsızları Tutuklandı
23 dakika önce
Adıyaman'da telefon kablolarını keserek çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Adıyaman
'da telefon kablolarını keserek çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hasancık
ve Çayırlı
köyünden telefon kablolarının çalınması ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Türk Telekom
Müdürlüğüne ait çalınan bakır kablolar, merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç. isimli 2 zanlı tarafından yakıldığı esnada bulundu. Burada gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramalarda demir kesme makası, demir kesme testeresi, pense gibi aletler ele geçirildi. Yakılan bakır kablolarla birlikte jandarma karakoluna götürülen her 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:45 Kaynak: İHA
Kırmızı Listedeki Kanguru Faresi Tunceli'de Görüntülendi
Yol Vermedi Diye Jopla Dövdüler...trafikte Joplu Kavga Kamerada
Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı