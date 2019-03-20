Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Tutuklandı

Kablo Hırsızları Tutuklandı

1 saat önce

Manisa ve Balıkesir'de, kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kablo Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
Manisa ve Balıkesir'de, kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde boş bir arazide kablo yakıldığı ihbarı aldı. Bölgeye giden ekipler, 300 metre uzunluğunda haberleşme ve nakil kablosu buldu. Soruşturma başlatan jandarma, söz konusu kabloların Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden çalındığını tespit etti. Kiraladıkları 45 FJ 334 plakalı araçla Sındırgı'ya giden 4 şüphelinin kimliğine ulaşan ekipler, Celallettin T. (62) ve Dursun D.'yi (39) Muradiye Mahallesi'nde gözaltına aldı. Zanlıların sorgularında ayrıca Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de haberleşme ve nakil kablosu çaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, jandarma firari 2 şüphelenin yakalanması için de çalışma başlattı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:00 Kaynak: İHA

Muradiye Mahallesi, Jandarma, Manisa, Balıkesir, 3. Sayfa
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