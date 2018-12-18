Kablo Hırsızları Yakalandı
4 saat önce
Mersin'in Anamur'da ilçesinde bakır kablo çalan 2 kişi yakalandı.
Mersin
'in Anamur
'da ilçesinde bakır kablo çalan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 180 kilo bakır kablo çaldıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli O.Y. ve K.Y.'yi hırsızlık amacıyla kullandıkları otomobil ve çalıntı kablolarla birlikte yakaladı.
Piyasa değeri 6 bin lira olan kablolar sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:39 Kaynak: İHA
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