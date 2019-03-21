Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Yakalandı

Kablo Hırsızları Yakalandı

19 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesi Direkli köyünde BOTAŞ doğal gaz tesislerinden çaldıkları kabloları Sorgun'un Akoluk köyünde yakmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kablo Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesi Direkli köyünde BOTAŞ doğal gaz tesislerinden çaldıkları kabloları Sorgun'un Akoluk köyünde yakmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun'dan kiraladıkları bir otomobil ile Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Direkli köyünde bulunan BOTAŞ doğal gaz tesisinde topraklama amacıyla kullanılan 400 metre bakır kabloyu alarak Sorgun'un Akoluk köyüne getirdikleri öne sürülen N.K. (35) ve R.K.(26), kabloları yakmaya çalışırken devriye gezen jandarma tarafından yakalandı.

Zanlılar, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Tokat, Sorgun, Niksar, Güncel
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